Кроме Радия Хабирова в состав Совета включены еще несколько руководителей регионов. В их числе губернатор Московской области Андрей Воробьев, губернатор Челябинской области Алексей Текслер и др.
Глава Башкирии вошел в состав президентского Совета по развитию спорта
Указом Президента России Владимира Путина Глава Башкирии Радий Хабиров включен в состав Совета при Президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Соответствующий указ опубликован сегодня, 12 октября на портале официальной публикации правовых актов.