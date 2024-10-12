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Глава Башкирии вошел в состав президентского Совета по развитию спорта

Указом Президента России Владимира Путина Глава Башкирии Радий Хабиров включен в состав Совета при Президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Соответствующий указ опубликован сегодня, 12 октября на портале официальной публикации правовых актов.

Источник: Башинформ

Кроме Радия Хабирова в состав Совета включены еще несколько руководителей регионов. В их числе губернатор Московской области Андрей Воробьев, губернатор Челябинской области Алексей Текслер и др.