Пашинян рассказал о позициях России и Запада по «Перекрестку мира»

«Транзитные маршруты имеют очень важное экономическое и политическое значение, в том числе внешнеполитическое. У Российской Федерации могут возникнуть опасения. Для нее может быть приемлемо, чтобы все эти потоки проходили через эту территорию (Закавказье. — РБК), если она и далее будет иметь некоторое влияние на управление этими потоками. Насколько велик эффект — не существенно», — сообщил он (цитата по «Арменпресс»).