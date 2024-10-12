Финнам и шведам раздадут инструкции на случай войны

Он также подчеркнул, что в обществе «всеобщего благосостояния» все привыкли к взаимопомощи, однако быть готовым к возможным кризисам — необходимо. «Подготовка — это то, что каждый должен делать сам. Это гражданское право, такое же, как чтение или письмо. Мы стараемся рассказывать об этом в позитивном ключе, а не заставлять паниковать людей», — добавил Койстинен.