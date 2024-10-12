БРИКС никогда не будет военным союзом, заявили в МИД России

«Даже теоретически поставить БРИКС в один ряд с агрессивным военным блоком НАТО, который за долгие десятилетия своего существования отметился лишь кровавыми вторжениями и подрывом безопасности в различных регионах планеты, просто нелепо. Именно в уставных документах Североатлантического альянса есть чётко обозначенные “противники”, именно НАТО проводит всё более масштабные учения как у российских границ, так и в АТР, именно НАТО поставляет всё более смертоносное вооружение и разведданные марионеточному неонацистскому режиму в Киеве, бросающему на убой украинцев и сотрудничающему с международными террористическими организациями», — отметили в МИД.