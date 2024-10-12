Минобороны предложило отменить положение о кадровом резерве

Стать кандидатом не могут лица без соответствующих требованиям стажа и образования; имеющие дисциплинарные взыскания; не прошедшие военную службу по призыву, не имея на то законных оснований; иноагенты, лица без гражданства России или с гражданством другой страны; и т. д.