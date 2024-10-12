Минобороны предложило отменить положение о кадровом резерве

Минобороны подготовило проект приказа об отмене положения о кадровом резерве ведомства, документ появился на портале проектов правовых актов.
Согласно документу, предыдущий приказ о кадровом резерве будет признан утратившим силу. Он был подписан в 2017 году при предыдущем министре обороны Сергее Шойгу.
В пояснительной записке говорится, что приказ хотят признать утратившим силу в целях реализации президентского указа о кадровом резерве, согласно которому было отменено утверждение состава кадрового резерва правовом актом госоргана, к которому относится кадровый резерв. Это должен утверждать указ президента.
Кадровый резерв Минобороны касался должностей на гражданской госслужбе.
В январе президент подписал указ «О федеральном кадровом резерве на государственной гражданской службе Российской Федерации». Документ утвердил положение о таком резерве и положение о предоставлении кандидатами в него сведений о доходах и имуществе.
Формирует резерв управление президента по госслужбе по рекомендациям должностных лиц администрации президента и правительства (данные лица определяются руководителями этих структур), руководителей федеральных госорганов и высших должностных лиц регионов. Включение в резерв является добровольным, число его членов не ограничено.
Стать кандидатом не могут лица без соответствующих требованиям стажа и образования; имеющие дисциплинарные взыскания; не прошедшие военную службу по призыву, не имея на то законных оснований; иноагенты, лица без гражданства России или с гражданством другой страны;
Кандидат обязан предоставить сведения о доходах, расходах, имуществе и имущественных обязательствах — своих, супруга или супруги, несовершеннолетних детей.