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Глава Североморска ушел в отставку

МУРМАНСК, 12 окт — РИА Новости. Глава Североморска Олег Прасов подал в отставку после встречи с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом, сообщило Министерство информационной политики региона.

Источник: © РИА Новости

«Сегодня губернатор Мурманской области Андрей Чибис провел рабочую встречу с главой ЗАТО (закрытого административно-территориального образования. — Прим. ред.) г. Североморск. По итогам встречи Олег Прасов подал в отставку», — говорится в заявлении.

Кроме того, губернатор поручил своему заместителю Владимиру Евменькову ввести в Североморске режим повышенной готовности и обеспечить решение проблем, возникших там в сфере управления жильем.

Ранее сообщалось о том, что жители города массово жаловались на перебои с отоплением и другие коммунальные проблемы. На прошлой неделе Чибис провел внеплановое совещание в Североморске.

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