Глава Североморска ушел в отставку

«Сегодня губернатор Мурманской области Андрей Чибис провел рабочую встречу с главой ЗАТО (закрытого административно-территориального образования. — Прим. ред.) г. Североморск. По итогам встречи Олег Прасов подал в отставку», — говорится в заявлении.
Кроме того, губернатор поручил своему заместителю Владимиру Евменькову ввести в Североморске режим повышенной готовности и обеспечить решение проблем, возникших там в сфере управления жильем.
Ранее сообщалось о том, что жители города массово жаловались на перебои с отоплением и другие коммунальные проблемы. На прошлой неделе Чибис провел внеплановое совещание в Североморске.