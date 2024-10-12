«Вкусвилл» ответил на сообщения об отравлении покупателей зефиром

«Мы проверили все обращения от покупателей за последние четыре месяца продаж продукта. Доля обращений по качеству продукта в среднем составляет менее 0,3% от общего числа покупок. Так, за последние 4 месяца мы получили 32 обращения по качеству продукта», — рассказали во «Вкусвилле».