DM: Карл III не будет возражать, если Австралия захочет стать республикой

«Будучи конституционным монархом, Его Величество действует по совету своих министров, поэтому вопрос о том, станет ли Австралия республикой, предстоит решить австралийской общественности», — сказано в документе, который руководство движения получило в ответ на просьбу о встрече с королем.
Австралийское республиканское движение, основанное в 1991 году, настаивает на том, что глава государства должен избираться, а пост генерал-губернатора необходимо упразднить. При этом предполагается, что Австралия и Соединенное Королевство останутся «ближайшими друзьями и союзниками».
Австралийский референдум прошел на территории всей страны 6 ноября 1999 года. Гражданам предлагалось ответить на вопрос, поддерживают ли они идею преобразования государства в парламентскую республику во главе с президентом. Республиканскому движению страны требовалось получить более 50% голосов избирателей в не менее чем четырех штатах, однако в итоге 55% избирателей (в референдуме приняли участие порядка 12 млн австралийцев) высказались за сохранение власти британского монарха, и только 45% проголосовали за создание республики. Дискуссия о провозглашении республики в Австралии активизировалась после смерти королевы Елизаветы II в сентябре 2023 года.
В начале февраля Букингемский дворец сообщил, что у Карла III диагностирован рак, после чего он временно отошел от исполнения большинства публичных обязанностей. Точный диагноз монарха не называется, однако он был поставлен после того, как 26 января король перенес операцию в связи с увеличенной простатой. Несмотря на болезнь, в последние месяцы Его Величество все чаще появляется на публике.
Посещение Австралии и островного государства Самоа, входящего в Британское Содружество наций, станет вторым зарубежным визитом монарха после того, как у него было выявлено заболевание. В последний раз нынешний король был в Австралии в 1994 году, где в него дважды выстрелил холостыми патронами местный студент Дэвид Канг, объяснивший свой поступок стремлением привлечь внимание к проблемам камбоджийских беженцев.