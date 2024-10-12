DM: Карл III не будет возражать, если Австралия захочет стать республикой

Австралийский референдум прошел на территории всей страны 6 ноября 1999 года. Гражданам предлагалось ответить на вопрос, поддерживают ли они идею преобразования государства в парламентскую республику во главе с президентом. Республиканскому движению страны требовалось получить более 50% голосов избирателей в не менее чем четырех штатах, однако в итоге 55% избирателей (в референдуме приняли участие порядка 12 млн австралийцев) высказались за сохранение власти британского монарха, и только 45% проголосовали за создание республики. Дискуссия о провозглашении республики в Австралии активизировалась после смерти королевы Елизаветы II в сентябре 2023 года.