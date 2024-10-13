Путин пообещал восстановить все разрушенное в новых и приграничных регионах

Ранее глава Курской области Алексей Смирнов оценил суммарный ущерб местным аграриям от регулярных обстрелов ВСУ в десятки миллиардов рублей. К середине сентября 2024 года, по его данным, в восьми приграничных районах пострадали в общей сложности 94 местных агропредприятия. В результате уборочные работы в этом сельхозгоду не удастся завершить на площади 160 тысяч гектаров, добавил он.