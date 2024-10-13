Дотком подчеркивал, что у президента Украины Владимира Зеленского, срок полномочий которого истек 20 мая, «осталось мало времени». Он заявлял, что Киев уже проиграл в конфликте с Москвой. По его мнению, средства массовой информации не могут об этом говорить до выборов президента США, которые назначены на 5 ноября.