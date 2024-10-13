Харрис опубликовала отчет о своем здоровье

Кандидат на пост президента США от Демократической партии Камала Харрис представила медицинский отчет, подтверждающий ее «прекрасное здоровье» в преддверии выборов, которые пройдут в ноябре. Об этом сообщает Reuters.
Согласно документу, последний медицинский осмотр Харрис был проведен в апреле и не выявил никаких проблем со здоровьем. Врач, который наблюдает за ней, Джошуа Симмонс, отметил, что 59-летняя кандидатка активно занимается спортом и следует «очень здоровой диете».
Помимо этого, в течение последних трех лет Харрис проходила курс аллерген-иммунотерапии, который помог смягчить проявления сезонных аллергических реакций, от которых она страдает. Симмонс также отметил, что Харрис не курит и употребляет алкоголь в умеренных дозах.
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