Харрис опубликовала отчет о своем здоровье

Помимо этого, в течение последних трех лет Харрис проходила курс аллерген-иммунотерапии, который помог смягчить проявления сезонных аллергических реакций, от которых она страдает. Симмонс также отметил, что Харрис не курит и употребляет алкоголь в умеренных дозах.