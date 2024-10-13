Путин поздравил аграриев с профессиональным праздником

Путин поздравил граждан с Днем сотрудников сельскохозяйственной отрасли и перерабатывающей индустрии. По его словам, их созидательная работа, энергия и целеустремленность способствовали тому, что сельское хозяйство утвердилось в числе самых передовых и успешных секторов отечественной экономики, став важным элементом укрепления суверенитета страны.