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Путин поздравил аграриев с профессиональным праздником

Президент выразил признательность работникам агропромышленного сектора за их труд.
Источник: Аргументы и факты

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил сотрудников агропромышленного сектора России с их профессиональным торжеством, подчеркнув их роль в упрочении независимости страны.

Путин поздравил граждан с Днем сотрудников сельскохозяйственной отрасли и перерабатывающей индустрии. По его словам, их созидательная работа, энергия и целеустремленность способствовали тому, что сельское хозяйство утвердилось в числе самых передовых и успешных секторов отечественной экономики, став важным элементом укрепления суверенитета страны.

Президент выразил признательность работникам агропромышленного сектора за их труд.

«Не сомневаюсь, что благодаря вашим усилиям, готовности к освоению передовых решений и технологий, эффективной поддержке государства АПК и впредь будет оставаться одним из флагманов нашей экономики», — сказал российский лидер.

Ранее Путин поздравил российских педагогов с Днем учителя. Он поблагодарил учителей за непростую и ответственную миссию, которую они выполняют.