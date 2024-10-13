Путин поздравил аграриев с профессиональным праздником

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил сотрудников агропромышленного сектора России с их профессиональным торжеством, подчеркнув их роль в упрочении независимости страны.
Путин поздравил граждан с Днем сотрудников сельскохозяйственной отрасли и перерабатывающей индустрии. По его словам, их созидательная работа, энергия и целеустремленность способствовали тому, что сельское хозяйство утвердилось в числе самых передовых и успешных секторов отечественной экономики, став важным элементом укрепления суверенитета страны.
Президент выразил признательность работникам агропромышленного сектора за их труд.
«Не сомневаюсь, что благодаря вашим усилиям, готовности к освоению передовых решений и технологий, эффективной поддержке государства АПК и впредь будет оставаться одним из флагманов нашей экономики», — сказал российский лидер.
Ранее Путин поздравил российских педагогов с Днем учителя. Он поблагодарил учителей за непростую и ответственную миссию, которую они выполняют.