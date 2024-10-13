Раскрыты требования Зеленского к Шольцу

Однако в Берлине’оставили без внимания" оба призыва. Шольц не отказал категоричным образом, при этом положительный ответ он также не дал.
«Зеленский ни на шаг не продвинулся с двумя главными требованиями своего “плана победы”. В связи с этим европейское турне для Украины является провалом», — подчеркнул военный эксперт, профессор Университета Бундесвера в Мюнхене Карло Масала.
Ранее в Минобороны ФРГ усомнились, что Украина в ближайшее время проведет контрнаступление. Кроме того, Бундесвер больше не поставит Украине крупную военную технику.