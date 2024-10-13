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Раскрыты требования Зеленского к Шольцу

Президент Украины Владимир Зеленский во время последней встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Берлине выдвинул два требования. Об этом написала газета Bild со ссылкой на источники.

Источник: AP 2023

Однако в Берлине’оставили без внимания" оба призыва. Шольц не отказал категоричным образом, при этом положительный ответ он также не дал.

«Зеленский ни на шаг не продвинулся с двумя главными требованиями своего “плана победы”. В связи с этим европейское турне для Украины является провалом», — подчеркнул военный эксперт, профессор Университета Бундесвера в Мюнхене Карло Масала.

Ранее в Минобороны ФРГ усомнились, что Украина в ближайшее время проведет контрнаступление. Кроме того, Бундесвер больше не поставит Украине крупную военную технику.

НАТО