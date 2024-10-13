Bild: Берлин проигнорировал просьбы Зеленского о передаче ракет Taurus

В ходе последней встречи президента Украины Владимира Зеленского с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине украинский лидер озвучил два запроса — разрешение на удары вглубь российской территории, для чего, в частности, потребуются ракеты Taurus, а также ускорение процесса вступления в НАТО. Такие сведения опубликовала газета Bild, опираясь на собственные источники.
Обе просьбы Киева не были рассмотрены в Берлине. Газета подчеркивает, что хотя Шольц не дал однозначного отказа, позитивных заявлений от него также не поступило.
Источник Bild также добавил, что президент США Джо Байден перенес встречу по Украине в Рамштайне, сославшись на ураган «Милтон», но это лишь предлог. На самом деле американский лидер старается избежать комментариев по ситуации на Украине перед президентскими выборами в США.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц отказался передавать Киеву крылатые ракеты Taurus, дальность которых составляет около 500 км. Он отметил, что, несмотря на оказываемое давление, Берлин не намерен поставлять ракеты, способные долететь до Москвы.