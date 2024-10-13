Верховный суд рассмотрит жалобу на пожизненный срок Арашукову 23 октября

Верховный суд 23 октября текущего года пересмотрит апелляцию на приговор о пожизненном лишении свободы, вынесенный экс-сенатору от Карачаево-Черкесии Рауфу Арашукову, информирует ТАСС.
Данную информацию подтвердили в суде.
«Поступила апелляция от Рауля Арашукова, Рауфа Арашукова и других осуждённых по данному делу. Жалоба будет рассмотрена 23 октября 2024 года, заседание состоится в открытом заседании», — говорится в сообщении.
Позже под стражу взяли его отца — Рауля Арашукова. Присяжные признали их виновными, и 27 декабря 2022 года Мосгорсуд вынес им приговор — пожизненное заключение. Суд признал их виновными в организации убийств советника президента КЧР Фраля Шебзухова и председателя молодёжного движения «Адыгэ хасэ» Аслана Жукова.
В начале января прошлого года защита подала апелляцию. Апелляционный суд оставил решение Мосгорсуда без изменений.
Ранее сообщалось, что братья экс-сенатора Арашукова получили 16,5 и 16 лет лишения свободы.