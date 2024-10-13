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Сийярто прокомментировал информацию о покушении на Орбана из-за Украины

С. -ПЕТЕРБУРГ, 13 окт — РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил в интервью РИА Новости, что не знает о попытке покушения на премьер-министра страны Виктора Орбана.

Источник: © РИА Новости

Ранее заместитель председателя правительства Сербии Александр Вулин заявил, что Белград получил информацию о том, что на Виктора Орбана готовилось покушение из-за позиции по Украине.

«Мне не известно о такой попытке. Но что я знаю, так это то, что на нас и на премьер-министра также идут постоянные атаки в юридическом, финансовом и политическом плане. На премьер-министра, на правительство, на страну», — отметил Сийярто.

По его словам, Брюссель из-за позиции Будапешта по Украине, проблем миграции и гендерной пропаганды удерживает десятки миллиардов евро, причитающиеся Венгрии.

«По поводу попытки убийства у меня нет информации», — добавил он.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Брюссель «не начальник для Венгрии» и что страна продолжит отстаивать собственную точку зрения при обсуждении общеевропейских решений. По его словам, Венгрия не относится к тем странам, которые на все требования Брюсселя отвечает «яволь», поэтому Будапешт не станет поставлять оружие и выделять деньги Украине, впускать в страну мигрантов и вводить в венгерских школах пропаганду сексуальных меньшинств.

Еврокомиссия в середине сентября 2022 года предложила запустить в отношении Венгрии специальный механизм обусловленности, чтобы обеспечить защиту бюджета Евросоюза «от нарушений принципов верховенства права в Венгрии». Это означало замораживание около 7,5 миллиарда евро финансирования ЕС для Будапешта. Этот механизм, призванный защитить бюджет сообщества от коррупции, был задействован впервые за два года своего существования.