Сийярто прокомментировал информацию о покушении на Орбана из-за Украины

Ранее заместитель председателя правительства Сербии Александр Вулин заявил, что Белград получил информацию о том, что на Виктора Орбана готовилось покушение из-за позиции по Украине.
«Мне не известно о такой попытке. Но что я знаю, так это то, что на нас и на премьер-министра также идут постоянные атаки в юридическом, финансовом и политическом плане. На премьер-министра, на правительство, на страну», — отметил Сийярто.
По его словам, Брюссель из-за позиции Будапешта по Украине, проблем миграции и гендерной пропаганды удерживает десятки миллиардов евро, причитающиеся Венгрии.
«По поводу попытки убийства у меня нет информации», — добавил он.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Брюссель «не начальник для Венгрии» и что страна продолжит отстаивать собственную точку зрения при обсуждении общеевропейских решений. По его словам, Венгрия не относится к тем странам, которые на все требования Брюсселя отвечает «яволь», поэтому Будапешт не станет поставлять оружие и выделять деньги Украине, впускать в страну мигрантов и вводить в венгерских школах пропаганду сексуальных меньшинств.
Еврокомиссия в середине сентября 2022 года предложила запустить в отношении Венгрии специальный механизм обусловленности, чтобы обеспечить защиту бюджета Евросоюза «от нарушений принципов верховенства права в Венгрии». Это означало замораживание около 7,5 миллиарда евро финансирования ЕС для Будапешта. Этот механизм, призванный защитить бюджет сообщества от коррупции, был задействован впервые за два года своего существования.