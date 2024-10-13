Bild сообщила о прекращении ФРГ поставок крупной военной техники Украине

«Передача завершена», — сообщает издание.
Кроме того, в газете обратили внимание на то, в министерстве обороны ФРГ не верят в способность Украины в скором времени провести контрнаступление.
Так, продолжили в издании, заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, срок полномочий которого истек в мае, о военной помощи на сумму около €1,4 млрд является уткой, поскольку озвученные суммы и проекты были «одобрены в прошлом году и профинансированы».
Также Bild отметила, что требование Зеленского, озвученное во время последней встречи с канцлером ФРГ, разрешить наносить удары вглубь РФ, его просьба предоставить ракеты Taurus и одобрить ускоренный прием Киева в НАТО «оставили без внимания».
Ранее, 11 октября, Шольц сообщил о предоставлении пакета военной помощи Украине на €600 млн. Канцлер ФРГ заявил, что приоритетом для его страны остается поддержка украинской системы противовоздушной обороны (ПВО). По его словам, в пакет помощи вошла пятая система Iris-T SLM, боевые машины пехоты (БМП), танки, самоходные артиллерийские установки (САУ), артиллерийские боеприпасы и дроны.
27 сентября агентство Bloomberg сообщило, что в 2025 году поставки оружия Киеву могут прекратиться ввиду ряда причин. В статье уточняется, что некоторые союзники Украины сталкиваются с проблемами в обеспечении необходимого финансирования.
Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.