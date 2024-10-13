Bild сообщила о прекращении ФРГ поставок крупной военной техники Украине

Так, бундесвер (Вооруженные силы Германии) больше не поставит Вооруженным силам Украины (ВСУ) крупную военную технику, в том числе танки Leopard-2, хотя у ФРГ есть еще почти 300 экземпляров данной техники, а также боевые машины пехоты (БМП) и танковые гаубицы, уточнили в издании.