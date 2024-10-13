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Bild сообщила о прекращении ФРГ поставок крупной военной техники Украине

Так, бундесвер (Вооруженные силы Германии) больше не поставит Вооруженным силам Украины (ВСУ) крупную военную технику, в том числе танки Leopard-2, хотя у ФРГ есть еще почти 300 экземпляров данной техники, а также боевые машины пехоты (БМП) и танковые гаубицы, уточнили в издании.

Источник: AFP 2023

«Передача завершена», — сообщает издание.

Кроме того, в газете обратили внимание на то, в министерстве обороны ФРГ не верят в способность Украины в скором времени провести контрнаступление.

Так, продолжили в издании, заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, срок полномочий которого истек в мае, о военной помощи на сумму около €1,4 млрд является уткой, поскольку озвученные суммы и проекты были «одобрены в прошлом году и профинансированы».

Также Bild отметила, что требование Зеленского, озвученное во время последней встречи с канцлером ФРГ, разрешить наносить удары вглубь РФ, его просьба предоставить ракеты Taurus и одобрить ускоренный прием Киева в НАТО «оставили без внимания».

Ранее, 11 октября, Шольц сообщил о предоставлении пакета военной помощи Украине на €600 млн. Канцлер ФРГ заявил, что приоритетом для его страны остается поддержка украинской системы противовоздушной обороны (ПВО). По его словам, в пакет помощи вошла пятая система Iris-T SLM, боевые машины пехоты (БМП), танки, самоходные артиллерийские установки (САУ), артиллерийские боеприпасы и дроны.

27 сентября агентство Bloomberg сообщило, что в 2025 году поставки оружия Киеву могут прекратиться ввиду ряда причин. В статье уточняется, что некоторые союзники Украины сталкиваются с проблемами в обеспечении необходимого финансирования.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.