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FR: соратник Бербок призвал к пересмотру политики в отношении Украины

Соратники министра считают провальной политику антироссийских санкций.
Источник: Аргументы и факты

Ряд немецких политиков и экспертов призвал к восстановлению дипломатического диалога с Россией и началу переговоров. Такое предложение было озвучено в статье для издания Frankfurter Rundschau, авторами которой стали в том числе Винфрид Герман, занимающий должность министра транспорта в Баден-Вюртемберге, и политик из партии «Зеленых», к которой принадлежит и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок,

Авторы статьи подчеркнули, что действия западных стран по отношению к России привели к результатам, которых они не ожидали: Россия стала сильнее, тогда как Запад ослабел.

«Поставки оружия (Украине — Прим. ред.) и санкции не привели к успеху. Напротив, экономический и политический ущерб оказался сильнее для стран, вводивших ограничения, чем для России», — говорится в публикации.

«Зеленые» настоятельно рекомендовали своим коллегам по партии, которые работают в правительстве, пересмотреть внешнеполитическую стратегию, так как нынешний подход к ситуации в Украине, по их мнению, оказался провальным.

Ранее сообщалось, что партия «Альтернатива для Германии» заявила о создании движения «Остановите санкции!» в парламенте страны. Предложение направлено против ограничительных мер, введённых в отношении Российской Федерации, КНР, а также Ирана и других государств.