FR: соратник Бербок призвал к пересмотру политики в отношении Украины

Ряд немецких политиков и экспертов призвал к восстановлению дипломатического диалога с Россией и началу переговоров. Такое предложение было озвучено в статье для издания Frankfurter Rundschau, авторами которой стали в том числе Винфрид Герман, занимающий должность министра транспорта в Баден-Вюртемберге, и политик из партии «Зеленых», к которой принадлежит и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок,