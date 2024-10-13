Ряд немецких политиков и экспертов призвал к восстановлению дипломатического диалога с Россией и началу переговоров. Такое предложение было озвучено в статье для издания Frankfurter Rundschau, авторами которой стали в том числе Винфрид Герман, занимающий должность министра транспорта в Баден-Вюртемберге, и политик из партии «Зеленых», к которой принадлежит и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок,
Авторы статьи подчеркнули, что действия западных стран по отношению к России привели к результатам, которых они не ожидали: Россия стала сильнее, тогда как Запад ослабел.
«Поставки оружия (Украине — Прим. ред.) и санкции не привели к успеху. Напротив, экономический и политический ущерб оказался сильнее для стран, вводивших ограничения, чем для России», — говорится в публикации.
«Зеленые» настоятельно рекомендовали своим коллегам по партии, которые работают в правительстве, пересмотреть внешнеполитическую стратегию, так как нынешний подход к ситуации в Украине, по их мнению, оказался провальным.
Ранее сообщалось, что партия «Альтернатива для Германии» заявила о создании движения «Остановите санкции!» в парламенте страны. Предложение направлено против ограничительных мер, введённых в отношении Российской Федерации, КНР, а также Ирана и других государств.