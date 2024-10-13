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Хамзаев предложил восстановить памятник Дзержинскому на Лубянке

Депутат назвал восстановление монумента исторической справедливостью.

Российский парламентарий Султан Хамзаев выступил с инициативой о восстановлении памятник Феликсу Дзержинскому на Лубянке в российской столице, сообщает РИА Новости.

«Историческая справедливость — это восстановить памятник Феликсу Дзержинскому», — заявил депутат.

Он напомнил, что в августе 1991 года после попытки госпереворота в Советском Союзе, предпринятой Госкомитетом по чрезвычайному положению, памятник статую попытались свалить на землю люди, собравшиеся у главного здания Комитета государственной безопасности СССР.

Депутат ГД уточнил, что после монумент был демонтирован с использованием строительного крана «по срочному решению» Моссовета.

Хамзаев выразил мнение, что памятник следует восстановить и включить в число памятников истории и культуры федерального значения.

Ранее сообщалось, что на территории штаб-квартиры Службы внешней разведки России в Ясенево торжественно открыта скульптура Феликса Дзержинского.

Госдума