РФ обвинила заочно главу СБУ в организации теракта на Крымском мосту

Вместе с тем МИД России передал властям Укрaины требования в рамках Международной конвенции о бoрьбе с бомбовым терроризмом и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма о немедленном аресте и выдаче всех причаcтных к данным терактам лиц. В числе этих требований арест главы СБУ Малюка, цинично признавшего организацию Украиной подрыва Крымского моста в октябре 2022 года и раскрывшего детали организации других терактов в Российской Федерации.