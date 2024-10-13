РФ обвинила заочно главу СБУ в организации теракта на Крымском мосту

«У следствия имеется достаточно оснований для вывода об обоснованности причастности Малюка Василия Васильевича к организации террористического акта на Крымском мосту летом 2023 года. Главе СБУ заочно представлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. “б” ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт, повлекший гибель людей)», — рассказал собеседник агентства.
По его словам, причастность Малюка к теракту на Крымском мосту в 2023 году подтверждается в том числе результатами оперативно-разыскных мероприятий. Главе СБУ по вменяемой ему статье УК РФ грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.
В ночь на 17 июля 2023 года два украинских надводных беспилотника совершили атаку на Крымский мост. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении неустановленных лиц по статье «Террористический акт». В результате теракта погибли двое взрослых и пострадал один ребенок, повреждено автодорожное полотно. Движение по мосту было остановлено.
Кроме того, СК считает Малюка организатором теракта на Крымском мосту 8 октября 2022 года. Тогда был подорван грузовик, в результате чего загорелись цистерны соседнего грузового поезда. Погибли четыре человека, обрушились два пролета автомобильной части моста, идущей в сторону полуострова. Следствие оценило ущерб от взрыва на мосту на сумму порядка 7 млрд рублей.
Вместе с тем МИД России передал властям Укрaины требования в рамках Международной конвенции о бoрьбе с бомбовым терроризмом и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма о немедленном аресте и выдаче всех причаcтных к данным терактам лиц. В числе этих требований арест главы СБУ Малюка, цинично признавшего организацию Украиной подрыва Крымского моста в октябре 2022 года и раскрывшего детали организации других терактов в Российской Федерации.
Басманный суд Москвы в конце марта этого года санкционировал заочный арест Василия Малюка по обвинению в совершении теракта. Срок его ареста исчисляется с момента его экстрадиции на территорию РФ либо с момента его задержания на территории России. Мосгорсуд признал законным решение суда первой инстанции. Малюк также объявлен в федеральный и межгосударственный розыск.