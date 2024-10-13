Харрис раскритиковала Трампа за сокрытие данных о его здоровье

Она воздержалась от предположений о состоянии здоровья Трампа, но заявила, что в ходе своей кампании тот «говорит о вымышленных персонажах» и «выдумывает вещи». Харрис также не дала ответа на вопрос о том, стало ли ослабление умственных способностей республиканца проблемой.