Харрис раскритиковала Трампа за сокрытие данных о его здоровье

Вице-президент США и претендентка на президентский пост от Демократической партии Камала Харрис подвергла критике своего соперника от Республиканской партии Дональда Трампа за то, что он долгое время не публиковал свои медицинские отчеты.
«Очевидно, что его команда, по крайней мере, не хочет, чтобы американцы видели, кто он такой», — сказала Харрис в беседе с журналистами на авиабазе Эндрюс под Вашингтоном.
Она воздержалась от предположений о состоянии здоровья Трампа, но заявила, что в ходе своей кампании тот «говорит о вымышленных персонажах» и «выдумывает вещи». Харрис также не дала ответа на вопрос о том, стало ли ослабление умственных способностей республиканца проблемой.
Ранее Харрис представила медицинский отчет, подтверждающий ее «прекрасное здоровье» в преддверии выборов, которые пройдут в ноябре. Согласно документу, последний медицинский осмотр Харрис был проведен в апреле и не выявил никаких проблем со здоровьем.