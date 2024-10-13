«Мы ждали слишком долго». Караганов назвал причину для применения ЯО

«Мы ждали слишком долго, у нас была безрассудная, беспечная ядерная доктрина, нужно менять ее на деле, совершенно понятно, что удары по территории России, по нашим гражданам, по нашим военным арсеналам, по нашим вооруженным силам должны быть причиной для применения ядерного оружия. Сейчас мы двинулись в этом правильном направлении с огромным опозданием, потому что мы вошли в специальную военную операцию, не включив самый важный свой ресурс — ядерный. Мы поступили беспечно и безрассудно, сейчас мы возвращаемся к здравому смыслу», — сказал Караганов.