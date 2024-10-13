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Губернатор Игорь Кобзев рассказал о результатах рабочей поездки в Ольхонский район

Глава региона встретился с жителями Ольхонского района.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев совершил рабочую поездку в Ольхонский район, где встретился с местными жителями. Основной темой обсуждения стало взаимодействие с администрацией Прибайкальского национального парка. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

— Ольхонский район находится на территории Прибайкальского нацпарка. Здесь очень много ограничений, связанных с природоохранным законодательством. Большинство жителей интересуются, как жить, как вести хозяйство в таких условиях. Было завершено оформление границ населенных пунктов, но все равно вопросы остались и к Прибайкальскому нацпарку, и к природоохранной прокуратуре. Многие из требуют индивидуального сопровождения, — отметил губернатор.

Кроме того, жителей Ольхонского района интересовали проблемы с электричеством, обеспечением твердым топливом, переселение из аварийного жилья, развития туристического бизнеса на территориях нацпарка, нехватка мест в дошкольных учреждениях.