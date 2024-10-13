Губернатор Игорь Кобзев рассказал о результатах рабочей поездки в Ольхонский район

— Ольхонский район находится на территории Прибайкальского нацпарка. Здесь очень много ограничений, связанных с природоохранным законодательством. Большинство жителей интересуются, как жить, как вести хозяйство в таких условиях. Было завершено оформление границ населенных пунктов, но все равно вопросы остались и к Прибайкальскому нацпарку, и к природоохранной прокуратуре. Многие из требуют индивидуального сопровождения, — отметил губернатор.