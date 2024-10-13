Эксперт рассказал о плане «Б» властей Молдавии на случай поражения Санду

Выборы президента Молдавии и референдум об изменении конституции страны ради евроинтеграции пройдут ровно через неделю — 20 октября. На выборах в Молдавии зарегистрировано 11 кандидатов: помимо действующего президента Майи Санду, это бывший генпрокурор Александр Стояногло, экс-премьеры Василий Тарлев и Ион Кику, экс-глава Гагаузии Ирина Влах, экс-глава МВД Андрей Нэстасе, экс-глава МИД Тудор Ульяновский, экс-министр молодежи и спорта Октавиан Цыку, экс-прокурор Виктория Фуртунэ, лидер политсилы «Наша партия» Ренато Усатый и журналист Наталья Морарь.
«На оппозицию оказывается колоссальное давление, идет попытка запугать оппозиционные силы, заставить их замолчать, прекратить какую-то активность. Все вопросы, связанные с так называемым сомнительным финансированием определенных политических партий и кандидатов, уголовные дела против оппозиции послужат обоснованием для ЦИК и Конституционного суда для отмены результатов выборов, если победит оппозиционный кандидат, а не Майя Санду. Можно будет сказать, что избиратели были подкуплены, итоги фальсифицированы, поэтому надо провести новые выборы», — заявил Шаповалов.
По его словам, власти используют любые способы, чтобы избавиться от конкуренции — запрещают политические партии, угрожают кандидатам снятием с выборов, к членам партий и активистам применяются меры уголовного и судебного преследования, обыски и аресты. Эксперт подчеркнул, что международные структуры закрывают глаза на подобные нарушения со стороны властей, поскольку руководство Молдавии выполняет волю ЕС. Шаповалов с уверенностью в 95% заявил, что в последнюю предвыборную неделю несколько кандидатов могут быть исключены из избирательной гонки.
«Ни дня избирательной кампании не проходит без нарушений, действующая власть использует мощный административный ресурс, все министры участвуют в избирательной кампании, сама президент не ушла с должности ради избирательной кампании. Самое главное — это зачищенное информационное поле, оппозиции негде выразить свою точку зрения, у нас закрыты десятки телеканалов, информационных ресурсов, Telegram-каналов, фактически действует цензура», — добавил политолог, подчеркнув, что избирательная кампания проходит в абсолютно неравных условиях для разных кандидатов.
Глава полиции Молдавии Виорел Чернэуцяну 3 октября сообщил, что в стране создана преступная группировка, которая якобы контролируется лидером блока «Победа» Иланом Шором. По данным следствия, только в сентябре в страну различными путями поступило 15 миллионов долларов, которые использовались для подкупа 130 тысяч избирателей. Полиция настаивает, что подобным путем сторонники Шора хотят привести к власти пророссийского кандидата. При этом официально представителей блока «Победа» среди кандидатов в президенты нет. Чернэуцяну также заявил, что полиция передаст в ЦИК данные, которые могут способствовать снятию с электоральной гонки минимум трех кандидатов. В Центризбиркоме сообщили, что получили от полиции только общие данные, на основании которых не могут быть приняты какие-либо ограничения в адрес того или иного кандидата. Помимо этого, представители разных кандидатов в президенты регулярно сообщают о конфискации рекламных листовок, также задерживаются агитаторы, которые общаются с избирателями.