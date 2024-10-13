ЕС вмешивается в выборы в Молдавии, считает политолог

Политолог отметил, что европейцы не инвестируют республику просто так, очень малая доля из выделяемых ЕС средств — это траншевые и грантовые деньги, большая часть — это кредиты. «Они вгоняют в кабалу и нас, и будущие поколения, которым придется это отдавать. А чем мы будем рассчитываться? Какой-то своей безопасностью, каким-то своим суверенитетом? Возможно, нашими молдавскими плодородными землями? Это уже большой вопрос, что от нас потребуют. Сейчас требуют исключительно лояльности. И Майя Санду, в принципе, эту лояльность им обеспечивает», — подчеркнул Кориненко.