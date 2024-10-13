Лукашенко дал напутствие работникам сферы культуры

По словам главы государства, национальная культура является бесконечным источником богатства белорусов, как в материальной, так и духовной сфере. Она является фундаментом самобытности и неотъемлемого права на независимость.
При этом белорусский лидер напомнил, что народ страны много сотен лет собирал и приумножал свою культурную сокровищницу, укрепляя тем самым государственность.
«Поэтому сегодня на всех нас возложена благородная миссия по сохранению этого богатейшего наследия», — сказал Александр Лукашенко.
По его мнению, творческие работники развивают национальное искусство, которое в свою очередь помогает объединять людей и искать смысл жизни, при этом обучает справедливости и служению Родине.
«Уверен, что и в дальнейшем вы будете делать все возможное, чтобы национальное творчество расцветало новыми именами, прославляло прекрасную и неповторимую Беларусь — землю под белыми крыльями», — подытожил глава государства.