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ВС РФ сбили 13 беспилотников за ночь. Военная операция, день 963-й

За ночь уничтожены 13 БПЛА над Белгородской, Курской и Брянской областями, сообщило Минобороны России. Граждане США должны судить, является ли вмешательством в выборы президента США визит Зеленского на оружейный завод в Пенсильвании, заявил глава МИД Венгрии Сийярто. Зеленский во время встречи с канцлером ФРГ Шольцем попросил ракеты Taurus и призвал поскорее принять Украину в НАТО, но оба требования остались без внимания, пишет Bild. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Источник: Газета.Ру

8:43 Продвижение Вооруженных сил РФ в Курской области вызвало панику и «серьезный ажиотаж» у украинских военных, считает командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Алаудинов.

8:35 В Минобороны ФРГ считают, что Киев в ближайшее время не в состоянии провести контрнаступление, сообщила газета Bild со ссылкой на собственные источники.

8:21 В ходе визита украинского лидера Владимира Зеленского в ФРГ делегации из Киева так и не удалось добиться передачи ракет Taurus и одобрения членства Украины в Североатлантическом альянсе, пишет Bild.

«Зеленский ни на шаг не продвинулся [в рамках визита в ФРГ] с двумя главными требованиями своего “плана победы”, — пишет издание.

8:17 Американцам судить, был ли визит Владимира Зеленского на оружейный завод в колеблющемся штате Пенсильвания вмешательством в выборы президента США, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

8:04 ❗️ Средства противовоздушной обороны в ночь на 13 октября отражали атаку над тремя регионами. Над Белгородской и Курской областями уничтожены по шесть беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны в Telegram. Еще три БПЛА сбиты над Брянской областью.

8:00 Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 963-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.