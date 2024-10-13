ВС РФ сбили 13 беспилотников за ночь. Военная операция, день 963-й

8:43 Продвижение Вооруженных сил РФ в Курской области вызвало панику и «серьезный ажиотаж» у украинских военных, считает командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Алаудинов.
8:35 В Минобороны ФРГ считают, что Киев в ближайшее время не в состоянии провести контрнаступление, сообщила газета Bild со ссылкой на собственные источники.
8:21 В ходе визита украинского лидера Владимира Зеленского в ФРГ делегации из Киева так и не удалось добиться передачи ракет Taurus и одобрения членства Украины в Североатлантическом альянсе, пишет Bild.
«Зеленский ни на шаг не продвинулся [в рамках визита в ФРГ] с двумя главными требованиями своего “плана победы”, — пишет издание.
8:17 Американцам судить, был ли визит Владимира Зеленского на оружейный завод в колеблющемся штате Пенсильвания вмешательством в выборы президента США, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
8:04 ❗️ Средства противовоздушной обороны в ночь на 13 октября отражали атаку над тремя регионами. Над Белгородской и Курской областями уничтожены по шесть беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны в Telegram. Еще три БПЛА сбиты над Брянской областью.
8:00 Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 963-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.