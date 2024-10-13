ВС РФ сбили 13 беспилотников за ночь. Военная операция, день 963-й

За ночь уничтожены 13 БПЛА над Белгородской, Курской и Брянской областями, сообщило Минобороны России. Граждане США должны судить, является ли вмешательством в выборы президента США визит Зеленского на оружейный завод в Пенсильвании, заявил глава МИД Венгрии Сийярто. Зеленский во время встречи с канцлером ФРГ Шольцем попросил ракеты Taurus и призвал поскорее принять Украину в НАТО, но оба требования остались без внимания, пишет Bild. «Газета.Ru» ведет хронику событий.