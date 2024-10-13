«Хезболла» сообщила о боях с израильскими военными

«В поддержку нашего стойкого палестинского народа в секторе Газа, его храброго и благородного сопротивления, а также в защиту Ливана и его народа бойцы “Исламского сопротивления” в 04.45 в воскресенье, 13 октября, подорвали взрывное устройство под солдатами израильского врага, которые вступили в столкновение при попытке проникнуть в район Тель-эль-Мудавар в городе Рамия… столкновения средней интенсивности продолжаются и сейчас с применением огнестрельного оружия и пулеметов», — говорится в сообщении «Хезболлы».