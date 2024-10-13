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«Хезболла» сообщила о боях с израильскими военными

ДОХА, 13 окт — РИА Новости. Ливанское движение «Хезболла» в Telegram-канале заявило, что вступило в столкновения с израильскими военными, которые попытались проникнуть на территорию Ливана, бои продолжаются до настоящего времени.

Источник: © РИА Новости

«В поддержку нашего стойкого палестинского народа в секторе Газа, его храброго и благородного сопротивления, а также в защиту Ливана и его народа бойцы “Исламского сопротивления” в 04.45 в воскресенье, 13 октября, подорвали взрывное устройство под солдатами израильского врага, которые вступили в столкновение при попытке проникнуть в район Тель-эль-Мудавар в городе Рамия… столкновения средней интенсивности продолжаются и сейчас с применением огнестрельного оружия и пулеметов», — говорится в сообщении «Хезболлы».