Туск пригрозил, что Польша не станет выполнять миграционный пакт ЕС

«Никто не убедит меня и не заставит изменить свое мнение», — заявил глава польского правительства.
По его словам, польские власти будут проводить жесткую политику в отношении нелегальной миграции и будут соблюдать только те европейские законы о миграции, которые будут поддерживать безопасность страны.
«Мы не будем уважать и реализовывать никакие европейские идеи или идеи ЕС, если мы уверены, что они вредят нашей безопасности. Я говорю здесь о миграционном пакте».
Польское правительство во вторник проведет заседание, на котором премьер-министр должен представить новый польский миграционный пакт.
Премьер Польши уверяет, что принятие новой стратегии в сфере миграции позволит сократить нелегальную миграцию в стране до минимума.
«Мы искореним те практики, которые де-факто обходили польские интересы, которые нарушали безопасность поляков и польского государства», — подчеркнул Дональд Туск.