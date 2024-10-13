Олбани
+6°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Туск пригрозил, что Польша не станет выполнять миграционный пакт ЕС

МИНСК, 13 окт — Sputnik. Польша не будет соблюдать и выполнять правила ЕС по предоставлению убежища, если они будут угрожать безопасности страны, заявил премьер Дональд Туск на съезде «Гражданской коалиции».

«Никто не убедит меня и не заставит изменить свое мнение», — заявил глава польского правительства.

По его словам, польские власти будут проводить жесткую политику в отношении нелегальной миграции и будут соблюдать только те европейские законы о миграции, которые будут поддерживать безопасность страны.

«Мы не будем уважать и реализовывать никакие европейские идеи или идеи ЕС, если мы уверены, что они вредят нашей безопасности. Я говорю здесь о миграционном пакте».

уточнил Дональд Туск.

Польское правительство во вторник проведет заседание, на котором премьер-министр должен представить новый польский миграционный пакт.

Премьер Польши уверяет, что принятие новой стратегии в сфере миграции позволит сократить нелегальную миграцию в стране до минимума.

«Мы искореним те практики, которые де-факто обходили польские интересы, которые нарушали безопасность поляков и польского государства», — подчеркнул Дональд Туск.

ЕС