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Новый замглавы Самары Иван Носков раскритиковал город после прогулки

Иван Носков удивился, почему в Самаре теплотрассы ремонтируют в октябре.

Источник: Комсомольская правда

Новый заместитель главы Самары Иван Носков в субботу, 12 октября, совершил первую неофициальную прогулку по городу и раскритиковал некоторые моменты. Он отметил, что Самара — красивый и старинный город, но проблемы определенно имеются.

— Побывал на трех объектах, где сейчас ведет работы компания «Т Плюс» — на улице Пензенской в Железнодорожном районе, улице Гагарина в Советском и на проспекте Карла Маркса в Промышленном районе, —рассказал Иван Носков в своем телеграм-канале.

Замглавы Самары удивило, что работы не теплосетях ведут в октябре. Из положительных моментов он отметил то, что в городе каждый год меняют большие участки теплотрасс. Иван Носков пообещал в ближайшее время встретиться с руководством компании «Т Плюс», чтобы обсудить сроки завершения работ и согласование их с планом благоустройством Самары. Также он поручил составить план-график восстановления благоустройства после завершения раскопок.

Кроме того, замглавы Самары сообщил, что на следующей неделе проверить готовность снегоуборочной техники, чтобы встретить зиму подготовленными.

ЖКХ