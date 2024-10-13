Новый замглавы Самары Иван Носков раскритиковал город после прогулки

Замглавы Самары удивило, что работы не теплосетях ведут в октябре. Из положительных моментов он отметил то, что в городе каждый год меняют большие участки теплотрасс. Иван Носков пообещал в ближайшее время встретиться с руководством компании «Т Плюс», чтобы обсудить сроки завершения работ и согласование их с планом благоустройством Самары. Также он поручил составить план-график восстановления благоустройства после завершения раскопок.