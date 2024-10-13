До президентских выборов и референдума о вступлении страны в ЕС осталась неделя — они состоятся 20 октября. В выборах участвуют 11 кандидатов, среди которых действующий президент Майя Санду, бывший генпрокурор Александр Стояногло, экс-премьеры Василий Тарлев и Ион Кику, экс-глава Гагаузии Ирина Влах, экс-глава МВД Андрей Нэстасе, экс-глава МИД Тудор Ульяновский, экс-министр молодежи и спорта Октавиан Цыку, экс-прокурор Виктория Фуртунэ, лидер политсилы «Наша партия» Ренато Усатый и журналист Наталья Морарь.
«С горькой иронией наблюдаю за тем, как Евросоюз предаёт собственные идеалы. Демократию в Брюсселе теперь понимается иначе — власть большинства превратилась в власть тех, у кого больше силы, и они не стесняются её использовать, чтобы получить ещё больше власти. В данном случае — над Молдавией», — отметил Уланов.
Депутат подчеркнул, что вмешательство ЕС во внутренние дела Молдавии стало очевидным после визита европейских чиновников. В этот период в стране начали лишать лицензий оппозиционные телеканалы, удалять страницы политиков и гражданских активистов из соцсетей, а также блокировать в Telegram информационные каналы оппозиции, рассказал он.
«Брюссель вынудил Telegram заблокировать каналы оппозиции, а параллельно глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала 1,8 миллиарда евро инвестиций, если Молдавия сохранит курс на вступление в ЕС», — заявил Уланов.
Парламентарий считает это вмешательством в предвыборную кампанию с целью сохранения у власти «марионеточного режима» президента Санду. «ЕС стремится закрепить за собой контроль над Молдавией, чтобы извлекать выгоду и, возможно, втянуть страну в военные конфликты под предлогом защиты демократии», — добавил он.
Политик напомнил о важности нейтралитета для страны и предложил вернуться к сотрудничеству с Россией, которое, по его словам, обеспечивало более выгодные условия, особенно по энергоресурсам.
«Двадцатого октября я проголосую за благополучие Молдавии без диктата ЕС и НАТО», — заключил Уланов.
Ранее Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции с Санду пообещала Кишиневу 1,8 миллиарда евро инвестиций при условии продолжения евроинтеграционного курса. Позже вице-премьер Молдавии по евроинтеграции Кристина Герасимова уточнила, что из этой суммы лишь 705 миллионов евро будут предоставлены в виде грантов, остальная часть — кредиты.
Евросоюз значительно активизировал свою деятельность в Молдавии накануне президентских выборов и референдума о вступлении в ЕС, запланированных на 20 октября. Европарламент недавно принял резолюцию с призывом ввести санкции против молдавской оппозиции и ускорить процесс евроинтеграции страны. Одновременно Брюссель продолжает вводить санкции против оппозиционных сил в Молдавии и сторонников сближения с Россией, обвиняя РФ в попытках повлиять на избирательный процесс.