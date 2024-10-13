В Молдавии заявили, что Евросоюз предает демократические идеалы

«С горькой иронией наблюдаю за тем, как Евросоюз предаёт собственные идеалы. Демократию в Брюсселе теперь понимается иначе — власть большинства превратилась в власть тех, у кого больше силы, и они не стесняются её использовать, чтобы получить ещё больше власти. В данном случае — над Молдавией», — отметил Уланов.