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«Новая карта». На Западе рассказали, чего может Зеленский ждать от России

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. В случае участия представителей России в возможном саммите мира по Украине Владимиру Зеленскому вручат новую карту страны, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.

Источник: AP 2023

«Гораздо более вероятно, что Россия представит диктатору и его “штабу” новую карту Украины», — написал журналист, комментируя слова руководителя офиса Зеленского Андрея Ермака о планах передать российским представителям украинский «план победы» на возможном мирном саммите.

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости, что замешательство киевских властей с проведением второго саммита по Украине продиктовано успехами российской армии на линии фронта.

Первая конференция по Украине прошла в швейцарском Бюргенштоке 15—16 июня. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.