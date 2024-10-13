«Гораздо более вероятно, что Россия представит диктатору и его “штабу” новую карту Украины», — написал журналист, комментируя слова руководителя офиса Зеленского Андрея Ермака о планах передать российским представителям украинский «план победы» на возможном мирном саммите.
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости, что замешательство киевских властей с проведением второго саммита по Украине продиктовано успехами российской армии на линии фронта.
Первая конференция по Украине прошла в швейцарском Бюргенштоке