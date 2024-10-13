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Головченко посетит Оман и Пакистан

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Роман Головченко посетит Оман и Пакистан, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

13—14 октября глава белорусского правительства будет находиться с официальным визитом в Омане. Запланирован ряд важных встреч: с наследным принцем, министром молодежи, культуры и спорта Омана Зиязином бен Хайсамом Аль Саидом, заместителем премьер-министра по делам Совета Министров Омана Саидом Фахадом бен Махмудом Аль Саидом, председателем Государственного совета Омана Абдельмаликом бен Абдаллой Аль Халили. По итогам визита будет подписан весомый пакет документов.

15—16 октября Роман Головченко совершит рабочий визит в Пакистан. На повестке дня — встречи с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом и первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Резой Арефом. Также премьер-министр Беларуси примет участие в заседании Совета глав правительств государств — членов Шанхайской организации сотрудничества. Это первое заседание для Беларуси в качестве полноправного члена организации. Предусматривается церемония подписания документов по итогам заседания.

Беларусь участвует в ШОС с 2010 года в статусе партнера по диалогу и с 2015 года — в статусе наблюдателя. В июле 2024 года Беларусь стала полноправным членом организации.

Шанхайская организация сотрудничества — постоянно действующая межправительственная международная организация, о создании которой было объявлено 15 июня 2001 года в Шанхае (КНР). Изначально это была «шанхайская пятерка» — Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. Фундаментом для объединения в рамках ШОС стран с различными политическими системами, традициями и ценностями выступили сфера безопасности и торгово-экономические отношения. Общей целью стало обеспечение благоприятной международной обстановки исходя из принципов «шанхайского духа», главным содержанием которого провозглашены взаимное доверие и выгода, равноправие, взаимные консультации, уважение многообразия культур и цивилизаций, стремление к совместному развитию. Основополагающий документ организации — Хартия ШОС, подписанная в июне 2002 года.