Головченко посетит Оман и Пакистан

Шанхайская организация сотрудничества — постоянно действующая межправительственная международная организация, о создании которой было объявлено 15 июня 2001 года в Шанхае (КНР). Изначально это была «шанхайская пятерка» — Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. Фундаментом для объединения в рамках ШОС стран с различными политическими системами, традициями и ценностями выступили сфера безопасности и торгово-экономические отношения. Общей целью стало обеспечение благоприятной международной обстановки исходя из принципов «шанхайского духа», главным содержанием которого провозглашены взаимное доверие и выгода, равноправие, взаимные консультации, уважение многообразия культур и цивилизаций, стремление к совместному развитию. Основополагающий документ организации — Хартия ШОС, подписанная в июне 2002 года.