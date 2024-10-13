В Молдове шесть телеканалов оштрафовали за несоблюдение правил освещения выборов

За время контроля телеканалы, включенные в мониторинг, показали в новостных и актуальных программах 204 сюжета на избирательную тематику, что на 166 сюжетов меньше, чем в предыдущий период. Общий объем эфирного времени, выделенного на избирательные материалы, составил 7 часов 44 минуты и 31 секунду, что примерно составляет всего 11% от общего объема информационных выпусков.