В Молдове шесть телеканалов оштрафовали за несоблюдение правил освещения выборов

Еще один телеканал оштрафован на 10 000 леев за трансляцию передач по продвижению избирательной кампании после истечения 15-дневного срока с начала кампании, предусмотренного Избирательным кодексом.
Помимо этого, вице-президент СТР Анета Гонца отметила, что общественный телеканал Moldova 1 в течение недели не освещал ни одного избирательного кандидата или участника референдума. Такое же замечание получил и гагаузский общественный канал GRT, который не освещал широко освещаемую на национальном уровне тему о незаконном финансировании политических партий и массовом подкупе избирателей.
За время контроля телеканалы, включенные в мониторинг, показали в новостных и актуальных программах 204 сюжета на избирательную тематику, что на 166 сюжетов меньше, чем в предыдущий период. Общий объем эфирного времени, выделенного на избирательные материалы, составил 7 часов 44 минуты и 31 секунду, что примерно составляет всего 11% от общего объема информационных выпусков.
Напомним, ранее ряд телеканалов отказался освещать предвыборную кампанию.