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В Молдове шесть телеканалов оштрафовали за несоблюдение правил освещения выборов

КИШИНЕВ, 13 окт — Sputnik. Шесть телеканалов: TVC 21, TVR Moldova, SOR-TV, MEDIA TV, TV Elita и Studio-L — оштрафованы Советом по ТВ и радио (СТР) на 5000 леев каждый за несоблюдение Регламента о порядке освещения выборов средствами массовой информации, утвержденного Центральной избирательной комиссией.

Источник: Sputnik.md

Еще один телеканал оштрафован на 10 000 леев за трансляцию передач по продвижению избирательной кампании после истечения 15-дневного срока с начала кампании, предусмотренного Избирательным кодексом.

Помимо этого, вице-президент СТР Анета Гонца отметила, что общественный телеканал Moldova 1 в течение недели не освещал ни одного избирательного кандидата или участника референдума. Такое же замечание получил и гагаузский общественный канал GRT, который не освещал широко освещаемую на национальном уровне тему о незаконном финансировании политических партий и массовом подкупе избирателей.

За время контроля телеканалы, включенные в мониторинг, показали в новостных и актуальных программах 204 сюжета на избирательную тематику, что на 166 сюжетов меньше, чем в предыдущий период. Общий объем эфирного времени, выделенного на избирательные материалы, составил 7 часов 44 минуты и 31 секунду, что примерно составляет всего 11% от общего объема информационных выпусков.

Напомним, ранее ряд телеканалов отказался освещать предвыборную кампанию.

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