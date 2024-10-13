«Разрыв увеличивается». СМИ рассказали, что произошло с Украиной

«Настойчивые попытки Зеленского добиться скорейшего вступления Украины, страны, превышающей по размерам Францию, и являющейся сельскохозяйственной державой, в Евросоюз, свидетельствуют о том, что разрыв с его наиболее важными сторонниками увеличивается», — говорится в материале.
Как указала журналистка, на нарастающую усталостью западных союзников Киева от конфликта и продвижения российских сил на востоке Украины.
Обозреватель отметила ухудшение отношений между Киевом и Варшавой из-за разногласий касательно вопроса Волынской резни.
В понедельник экс-премьер Польши Лешек Миллер заявил, что Украина не станет членом Европейского союза, пока полностью не откажется от своего националистического прошлого.
В сентябре издание Onet сообщало, что в ходе встречи 13 сентября между Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским произошел конфликт.