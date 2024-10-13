«Разрыв увеличивается». СМИ рассказали, что произошло с Украиной

«Настойчивые попытки Зеленского добиться скорейшего вступления Украины, страны, превышающей по размерам Францию, и являющейся сельскохозяйственной державой, в Евросоюз, свидетельствуют о том, что разрыв с его наиболее важными сторонниками увеличивается», — говорится в материале.