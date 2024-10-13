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Лукашенко высказался о потенциале Евразийской экономической комиссии

Лукашенко обратился к главе коллегии ЕЭК Сагинтаеву
Источник: president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к председателю коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжану Сагинтаеву, сообщила пресс-служба президента.

Так, 13 октября белорусский лидер направил главе коллегии ЕЭК свои поздравления с днем рождения. И подчеркнул, что Сагинтаев на протяжении многих лет занимал ответственные госпосты, а также был непосредственным участником формирования и развития идеи интеграции, в том числе свидетелем зарождения Евразийского экономического союза.

При этом Лукашенко высказался о потенциале ЕЭК, который позволит реализовать Сагинтаев.

— Глава государства выразил уверенность, что глубокие знания Бакытжана Сагинтаева, его богатый управленческий опыт и целеустремленность позволят в полной мере реализовать потенциал Евразийской экономической комиссии в качестве координатора проводимой Союзом работы, — передала пресс-служба президента.

Также президент Беларуси Александр Лукашенко обнародовал миссию всех белорусов, связанную с культурой.