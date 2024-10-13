Лукашенко высказался о потенциале Евразийской экономической комиссии

Так, 13 октября белорусский лидер направил главе коллегии ЕЭК свои поздравления с днем рождения. И подчеркнул, что Сагинтаев на протяжении многих лет занимал ответственные госпосты, а также был непосредственным участником формирования и развития идеи интеграции, в том числе свидетелем зарождения Евразийского экономического союза.