Виталий Хоценко поздравил омских аграриев

Губернатор выразил благодарность аграриям за их ежедневный труд, который помогает развивать сельское хозяйство региона, поддерживать его лидерские позиции и обеспечивать продовольственную безопасность. Он также пожелал благополучия и счастья в каждый дом тех, кто трудится на полях, фермах и в других сельскохозяйственных предприятиях.