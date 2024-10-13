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Виталий Хоценко поздравил омских аграриев

Губернатор пожелал благополучия и счастья в каждый дом.

Источник: Om1 Омск

Сегодня, в День работников сельского хозяйства, губернатор Омской области Виталий Хоценко поздравил аграриев региона с их профессиональным праздником. В своём телеграм-канале глава региона отметил важность сельского хозяйства для экономики Омской области и подчеркнул вклад аграриев в развитие и прославление местной продукции на всероссийском уровне.

«Вклад этой отрасли в развитие экономики является одним из ключевых для нашего региона. Омским аграриям удается добиваться высоких результатов и прославлять продукцию, произведённую в Омской области, на всю страну», — написал Виталий Хоценко.

Губернатор выразил благодарность аграриям за их ежедневный труд, который помогает развивать сельское хозяйство региона, поддерживать его лидерские позиции и обеспечивать продовольственную безопасность. Он также пожелал благополучия и счастья в каждый дом тех, кто трудится на полях, фермах и в других сельскохозяйственных предприятиях.

Напомним, что День работников сельского хозяйства отмечается в России с 1999 года. Этот праздник был введён указом президента Бориса Ельцина 31 мая и приходится на второе воскресенье октября.

сельское хозяйство