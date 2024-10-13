Премьер Беларуси Головченко направился с визитом в Оман и Пакистан

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко направился с визитом в Оман и Пакистан, сообщил телеграм-канал «Правительство Беларуси».
Так, 13 октября сообщили, что правительственный борт вылетел в столицу Омана Маскат. Там у Головченко запланированы переговоры с руководством страны, по итогам которых состоится подписание весомого пакета документов.
Из Омана Головченко направится с рабочим визитом в Пакистан, где также поучаствует в заседании Совета глав правительств стран — членов ШОС.
— Это первое заседание с участием Беларуси в качестве полноправного члена организации, — подчеркнули в пресс-службе правительства.
Также на полях форума у белорусского премьера запланирован ряд двусторонних встреч.
Между тем президент Беларуси Александр Лукашенко обнародовал миссию всех белорусов, связанную с культурой.
А еще президент Беларуси высказался о потенциале Евразийской экономической комиссии.