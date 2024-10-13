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Премьер Беларуси Головченко направился с визитом в Оман и Пакистан

Премьер Беларуси Головченко вылетел в Оман, а также посетит Пакистан
Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко направился с визитом в Оман и Пакистан, сообщил телеграм-канал «Правительство Беларуси».

Так, 13 октября сообщили, что правительственный борт вылетел в столицу Омана Маскат. Там у Головченко запланированы переговоры с руководством страны, по итогам которых состоится подписание весомого пакета документов.

Из Омана Головченко направится с рабочим визитом в Пакистан, где также поучаствует в заседании Совета глав правительств стран — членов ШОС.

— Это первое заседание с участием Беларуси в качестве полноправного члена организации, — подчеркнули в пресс-службе правительства.

Также на полях форума у белорусского премьера запланирован ряд двусторонних встреч.

Между тем президент Беларуси Александр Лукашенко обнародовал миссию всех белорусов, связанную с культурой.

А еще президент Беларуси высказался о потенциале Евразийской экономической комиссии.