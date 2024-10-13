Узбекистан и Оман планируют реализовать новые проекты в логистике, туризме и не только

Отмечается, что узбекско-оманские торгово-экономические и инвестиционные отношения были рассмотрены с учетом многоотраслевой деятельности компании.

Особое внимание было уделено неиспользованным направлениям и возможностям, в инвестировании которых может активно участвовать оманская сторона.