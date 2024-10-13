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Ушаков раскрыл, что Эрдоган подарил Путину на день рождения

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подарил Владимиру Путину на день рождения вазу. Он уточнил, что ее доставили главе государства перед разговором с господином Эрдоганом.

Источник: РИА "Новости"

«Я могу сказать, что это красивая ваза. Почему акцентируем внимание, потому что сам президент Турции попросил доставить этот подарок до своего телефонного разговора с нашим президентом. Вот поэтому особое внимание было привлечено», — сказал Юрий Ушаков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину (запись опубликована в Telegram-канале).

7 октября Владимиру Путину исполнилось 72 года. Юрий Ушаков говорил, что цена подарка от президента Турции была «чуть побольше» разрешенных для госслужащих 3 тыс. руб. Поздравления господину Путину также направили лидеры Китая, Белоруссии, Армении, Туркмении и Никарагуа.

В тот же день Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган пообщались по телефону. Президент Турции подтвердил, что готов встретиться с господином Путиным на саммите БРИКС, который пройдет с 22 по 24 октября в Казани.

Путин Владимир