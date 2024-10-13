Ушаков раскрыл, что Эрдоган подарил Путину на день рождения

«Я могу сказать, что это красивая ваза. Почему акцентируем внимание, потому что сам президент Турции попросил доставить этот подарок до своего телефонного разговора с нашим президентом. Вот поэтому особое внимание было привлечено», — сказал Юрий Ушаков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину (запись опубликована в Telegram-канале).