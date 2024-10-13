Полиция попыталась конфисковать у партии «Возрождение» листовки против референдума

По словам представителя блока «Победа» Вячеслава Жукова, в автомобиле были официально напечатанные листовки партии, где использованы аргументы для голосования против конституционного референдума, объявленного президентом Майей Санду.
Вокруг авто депутата собралось пять экипажей полиции, предполагалось, что они намерены изъять листовки.
По итогу, автобус силовики отпустили спустя примерно полчаса, после продолжительной беседы с политиками и начала видеосъемки.
Позднее лидер партии «Возрождение» Наталья Параска прокомментировала этот инцидент, процитировав Кодекс о выборах.
«Ст. 70.1: Граждане Республики Молдова, политические партии, избирательные блоки, кандидаты и доверенные лица кандидатов имеют право подвергать свободному обсуждению и во всех аспектах избирательные программы конкурентов на выборах, политические, профессиональные и личные качества кандидатов, а также проводить предвыборную агитацию на собраниях, митингах, встречах с избирателями, через средства массовой информации, посредством демонстрации предвыборных плакатов или посредством других форм общения».
В партии напомнили, что политформирование официально зарегистрирована в ЦИК для участия в референдуме с позицией «Против», поэтому изъятие печатных материалов — незаконно.
Напомним, ранее полиция задерживала и конфисковала листовки муниципального советника от Партии коммунистов Адриана Доментюка.