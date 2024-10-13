Полиция попыталась конфисковать у партии «Возрождение» листовки против референдума

«Ст. 70.1: Граждане Республики Молдова, политические партии, избирательные блоки, кандидаты и доверенные лица кандидатов имеют право подвергать свободному обсуждению и во всех аспектах избирательные программы конкурентов на выборах, политические, профессиональные и личные качества кандидатов, а также проводить предвыборную агитацию на собраниях, митингах, встречах с избирателями, через средства массовой информации, посредством демонстрации предвыборных плакатов или посредством других форм общения».