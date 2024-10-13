Лукашенко заявил, что горячие головы на Западе услышали сигналы из России

«Горячие головы давно уже эти сигналы услышали, еще до обновления. Обновить давно надо было эту доктрину. Я должен сказать, что с Владимиром Владимировичем мы лет пять тому назад подступались к этому вопросу. Поэтому для меня это не ново. Горячие головы, если бы они не услышали, то как минимум бы уже бомбили нас, особенно Россию, этими дальнобойными ракетами. А так наверное это охлаждает их пыл», — сказал он.