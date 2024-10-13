«Я хочу обратиться непосредственно к генеральному секретарю ООН: настало время вывести ВСООНЛ (миротворцы временных сил ООН в Ливане) из опорных пунктов “Хезболлах” и районов боевых действий… уведите силы ВСООНЛ от опасности. Это нужно сделать прямо сейчас, немедленно» — заявил Нетаньяху в видеообращении.
Нетаньяху призвал Гутерреша вывести миротворцев ООН из Ливана
ТЕЛЬ-АВИВ, 13 окт — РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху призвал генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша вывести миротворческие силы из зоны боевых действий в южном Ливане для их же безопасности.