Нетаньяху призвал Гутерреша вывести миротворцев ООН из Ливана

«Я хочу обратиться непосредственно к генеральному секретарю ООН: настало время вывести ВСООНЛ (миротворцы временных сил ООН в Ливане) из опорных пунктов “Хезболлах” и районов боевых действий… уведите силы ВСООНЛ от опасности. Это нужно сделать прямо сейчас, немедленно» — заявил Нетаньяху в видеообращении.