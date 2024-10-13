Байден перенес визит в Германию на следующую неделю

«Президент США Джо Байден на следующей неделе планирует наверстать свой визит в Германию, отмененный из-за урагана “Милтон”… В текущем календаре официальные встречи с федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером и федеральным канцлером Олафом Шольцем запланированы на пятницу», — говорится в публикации Spiegel со ссылкой на доступные изданию данные.