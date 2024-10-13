Байден перенес визит в Германию на следующую неделю

Байден отменил поездку в Германию и Анголу, запланированную на
«Президент США Джо Байден на следующей неделе планирует наверстать свой визит в Германию, отмененный из-за урагана “Милтон”… В текущем календаре официальные встречи с федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером и федеральным канцлером Олафом Шольцем запланированы на пятницу», — говорится в публикации Spiegel со ссылкой на доступные изданию данные.
Подчеркивается, что планирование предстоящего визита американского президента уже ведется за кулисами в федеральном правительстве и органах безопасности.
Spiegel отмечает, что программа пребывания в Германии Байдена существенно сократилась, однако по-прежнему планируется, что Штайнмайер вручит ему орден «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия».
«Запланированный сейчас короткий визит, скорее всего, будет посвящен тем же политическим темам, прежде всего дальнейшим действиям западных союзников Украины и войне на Ближнем Востоке», — резюмирует Spiegel.
Как сообщалось раньше, в Германии у Байдена было запланировано посещение военной базы «Рамштайн», где 12 октября пройдет саммит контактной группы по оказанию военной помощи Украине.