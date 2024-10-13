Узбекистан планирует сотрудничать с Венгрией в сфере циркового искусства — подробности

Первый заместитель министра культуры Авазхан Таджиханов встретился с руководителем Венгерского национального центра циркового искусства и Столичного цирка Будапешта Петером Фекете.
Участники встречи обсудили вопрос налаживания сотрудничества между государственным цирком Узбекистана, Венгерским национальным центром циркового искусства и Столичным цирком Будапешта.
Также были рассмотрены вопросы, связанные с организацией учебных курсов между цирками двух стран и изучением венгерского опыта в сфере маркетинга.
Стоит отметить, что делегация Узбекистана во главе с Авазханом Таджихановым находится в Венгрии в связи с открытием памятника Алишеру Навои.