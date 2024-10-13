В Кишиневе оппозиция потребовала освободить задержанных активисток

Ранее в пятницу сотрудники НАЦ провели обыски в мэрии города Оргеев. По сообщению пресс-службы ведомства, следственные мероприятия проходили у 18 госслужащих, включая мэра города Татьяну Кочу, заместителя мэра, главного архитектора и инспектора, а также нескольких депутатов районного совета. В ведомстве также уточнили, что обыски проводились по статьям, касающимся пассивной коррупции и нарушения управления средствами политических партий. Адвокат Кочу Вадим Банару заявил, что мэра привлекли к ответственности, но не задержали. В НАЦ сообщили, что после обысков четыре активистки были задержаны на 72 часа.
«К сожалению, давление на оппозицию продолжаются. Власти не могут справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, но успешно арестовывают граждан. На сегодняшнем протесте у суда люди выступают против произвола, который чинит (президент Молдавии — ред.) Майя Санду и партия власти. Они требуют освобождения задержанных в Оргееве активисток. Прокуроры требуют продлить сроки ареста активистов, но они невиновны», — заявили в пресс-службе блока.
Там отметили, что акция, в которой участвуют 200 человек, мирная.
Заседание суда по определению меры пресечения задержанным в Оргееве проходит в закрытом режиме, прессу в зал не пускают. В праве присутствовать на заседании отказали и депутату парламента Марине Таубер, которая также пришла поддержать активисток.
Глава полиции Молдавии Виорел Чернэуцяну на прошлой неделе заявил, что в стране создана преступная группировка, которая якобы контролируется лидером блока «Победа» Иланом Шором. По данным следствия, только в сентябре в страну различными путями поступило 15 миллионов долларов, которые якобы использовались для подкупа 130 тысяч избирателей. Полиция настаивает, что подобным путем сторонники Шора хотят привести к власти пророссийского кандидата. При этом представителей блока «Победа» среди кандидатов в президенты нет. Чернэуцяну также заявил, что полиция передаст в ЦИК данные, которые могут способствовать снятию с электоральном гонки минимум трех кандидатов. В Центризбиркоме сообщили, что получили от полиции только общие данные, на основании которых не могут быть приняты какие-либо ограничения в адрес того или иного кандидата.
С мая 2022 года оппозиция в Молдавии проводит акции протеста, требуя отставки правительства и президента Майи Санду. Манифестанты обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим и энергетическим кризисом, а также в давлении на оппозицию.