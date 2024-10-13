Столтенберг назвал главную проблему ближневосточного конфликта

Первого октября в штаб-квартире НАТО в Брюсселе прошла официальная передача дел от Столтенберга новому генсеку альянса — экс-премьеру Нидерландов Марку Рютте. Сам Столтенберг в следующем году возглавит Мюнхенскую конференцию по безопасности.
«Уже долгое время главной проблемой является отсутствие собственного государства у палестинцев. Я понимаю сложности создания двух государств, но я считаю, что время, прошедшее с ужасающих террористических атак против Израиля 7 октября, еще раз чётко продемонстрировало важность подобного решения», — сказал Столтенберг.
Экс-генсек отметил, что существует опасность разрастания текущего конфликта на Ближнем Востоке в масштабах всего региона, а также выразил поддержку усилиям США и Германии, направленным на деэскалацию напряжённости.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи» в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли почти 42 тысячи человек, пострадали свыше 97 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.