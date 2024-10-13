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Экономические инициативы Токаева привлекают Армению

В рамках дальнейшего расширения двустороннего сотрудничества состоялась встреча Посла Казахстана Болата Иманбаева с начальником Управления внешних связей и протокола Аппарата Президента Армении Тиграном Самвеляном, передает DKnews.kz.

Источник: Gov

Армянская сторона была подробно ознакомлена с ключевыми аспектами Послания Президента Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана «Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм». Интерес вызвали инициативы Главы государства в экономической сфере, в частности, меры по улучшению инвестиционного климата, перезагрузки налоговой системы и оптимизации мер поддержки малого и среднего бизнеса.

Принимая во внимание положительный опыт Армении в области цифровизации, Т. Самвелян отметил перспективы коллаборации двух стран в данной сфере в контексте реализации Послания Президента РК.

В завершение собеседники «сверили часы» по актуальным вопросам двусторонней и многосторонней повестки и обменялись мнениями по графику предстоящих мероприятий.