Экономические инициативы Токаева привлекают Армению

Армянская сторона была подробно ознакомлена с ключевыми аспектами Послания Президента Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана «Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм». Интерес вызвали инициативы Главы государства в экономической сфере, в частности, меры по улучшению инвестиционного климата, перезагрузки налоговой системы и оптимизации мер поддержки малого и среднего бизнеса.