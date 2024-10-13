«Тысячи украинцев». На Западе высказались об операции ВСУ в Курской области

«Операция в Курской области провальная. Это единственное направление, где украинцы смогли использовать большое количество техники, поскольку большую их часть отправили туда. И этот резерв был в значительной степени израсходован. В боях в Курской области тысячи украинцев погибли или были ранены», — указал эксперт.
По мнению Меркуриса, ВСУ не смогут долго удерживать занятые ими позиции в Курской области и попадут под удар в ходе российского контрнаступления.
В воскресенье Минобороны России сообщило, что всего за время боевых действий на Курском направлении украинцы потеряли более 22 600 военнослужащих, 157 танков, 72 боевые машины пехоты, 98 бронетранспортеров, 909 боевых бронированных машин, 619 автомобилей, 186 артиллерийских орудий, 36 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе девять HIMARS и шесть MLRS производства США, девять пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пять транспортно-заряжающих машин, 48 станций РЭБ, девять РЛС контрбатарейной борьбы.