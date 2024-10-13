«Тысячи украинцев». На Западе высказались об операции ВСУ в Курской области

В воскресенье Минобороны России сообщило, что всего за время боевых действий на Курском направлении украинцы потеряли более 22 600 военнослужащих, 157 танков, 72 боевые машины пехоты, 98 бронетранспортеров, 909 боевых бронированных машин, 619 автомобилей, 186 артиллерийских орудий, 36 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе девять HIMARS и шесть MLRS производства США, девять пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пять транспортно-заряжающих машин, 48 станций РЭБ, девять РЛС контрбатарейной борьбы.