«Медведев только что разгромил страны НАТО, обрушив на них абсолютную правду» — написал он.
Так политик отреагировал на публикацию Медведева в Telegram-канале, в которой тот заявил, что у западных государств нет денег на нужды собственных стран, но есть средства «на содержание безумной пьяной кодлы хохлов в Европе и на новое оружие для истребления славян в ходе военного конфликта».
Филиппо также призвал прекратить поставлять Украине оружие.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.