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Во Франции рассказали, как Медведев «разгромил» страны НАТО

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев нанес сокрушительный удар по НАТО, открыв западным политикам глаза на то, что происходит у них под носом, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X.

Источник: РИА "Новости"

«Медведев только что разгромил страны НАТО, обрушив на них абсолютную правду» — написал он.

Так политик отреагировал на публикацию Медведева в Telegram-канале, в которой тот заявил, что у западных государств нет денег на нужды собственных стран, но есть средства «на содержание безумной пьяной кодлы хохлов в Европе и на новое оружие для истребления славян в ходе военного конфликта».

Филиппо также призвал прекратить поставлять Украине оружие.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.